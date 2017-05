"Nouveaux regards sur l’autisme" : conférences à l’Université de Lyon

L’université de Lyon organise ce mardi 23 mai, dans son Grand Amphithéâtre, une soirée de conférences sur le thème "Nouveaux regards sur l’autisme".

© Kevin Echallier Le Grand Amphithéâtre de l'Université Lumière Lyon 2, sur le campus des Berges du Rhône.

Ouvertes au grand public, les conférences débuteront à 18h30, dans le Grand Amphithéâtre de l’Université de Lyon. Au programme, deux conférences, orchestrées par deux scientifiques lyonnaises, et animées par Nicolas Eglin, directeur de pôle à vocation régionale de l’association Les PEP 69. Intitulées "Autisme : le grand défi des neurosciences" et "Autisme et cécité : regards croisés", elles seront respectivement présentées par Angela Sirigu, chercheuse en neuroscience et directrice de recherche CNRS, puis par Anna Galiano, maître de conférences en psychologie du handicap à Lyon 2.

Derrière ces conférences, un laboratoire : le LabEx CORTEX, un laboratoire d’excellence, créé dans le cadre du programme des Investissements d’Avenir, qui vise à promouvoir des projets scientifiques ambitieux. Le LabEx CORTEX rassemble notamment une quinzaine d’équipes de recherche visant à comprendre le cortex et la cognition ; des recherches qu’ils confieront en partie lors de ces conférences organisées par l’Université de Lyon.