La grippe tue 13 personnes dans une maison de retraite lyonnaise

En deux semaines, treize résidents très âgés de l'Ehpad Korian Berthelot (Lyon 7e) sont décédés des suites de la grippe. Le ministère de la Santé a diligenté une enquête dans un établissement qui a recensé 72 personnes infectées.

Capture Google Street View Maison de retraite Korian Berthelot, route de Vienne (Lyon 7e)

Il s'agit d'un "événement exceptionnel". Ce sont en tout cas les termes du communiqué du samedi 7 janvier de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, pour évoquer l'épidémie mortelle de grippe qui touche une maison de retraite lyonnaise. Dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) du groupe Korian situé route de Vienne, proche de l'avenue Berthelot dans le 7e arrondissement, treize résidents sont ainsi décédés au cours des deux dernières semaines. "La moyenne d’âge des personnes décédées est de 91,5 ans", indique le ministère, qui précise que six autres personnes sont toujours hospitalisées.

Au total, ce sont 72 personnes qui ont contracté la grippe dans l'établissement, qui dispose de 110 places.

Une inspection de l'Igas diligentée

La ministre de la Santé a demandé à l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes de lancer, dès le 6 janvier, une mission d’inspection pour contrôler la mise en œuvre dans l'Ephad des recommandations des autorités sanitaires de lutte contre la grippe. Le directeur général de la santé, qui s'est aussi rendu sur place le 6 janvier, a constaté l'existence de mesures de prévention. En effet, des mesures de confinement en chambre avaient été instaurées et les visites des familles n'étaient plus acceptées "depuis le 28 décembre", indique la fille d'une résidente au Progrès ce matin. Néanmoins, une équipe des Hospices civils de Lyon est venue en renfort, hier samedi.

L’Inspection générale des affaires sociales (Igas) a été saisie par Marisol Touraine afin de mener une mission d’inspection pour identifier et analyser les causes à l’origine de cet épidémie exceptionnellement grave. "Un premier rapport d’étape est attendu sous dix jours", indique le ministère.

Korian, un réseau bien implanté

Le groupe Korian gère 290 maisons de retraite et 74 cliniques en France, et plus de 700 établissements en Europe. Dans le Rhône, il est responsable de 16 établissements dont des maisons de retraite médicalisées (comme l'établissement de Berthelot, qui comporte une unité pour malades d'Alzheimer), des cliniques de soins de suite et de réadaptation et même une spécialisée dans la lutte contre les addictions.

En Europe (France, Allemagne, Belgique, Italie), suite à des fusions et acquisitions, Korian a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros en 2015, résultat qu'il comptait faire approcher des 3 milliards en 2016. Il emploie près de 45000 personnes.