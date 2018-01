En 2022, l’EM Lyon s’installera à Gerland

À l’horizon 2022, l’EM Lyon quittera Écully pour s’installer à Gerland, sur l’ancien site industriel de Nexans. L’école de management entend tripler son effectif d’étudiants à "plein temps" dans les couloirs du futur campus.

© DR

L’école de management lance un "nouveau projet de campus à Lyon", au nord du quartier de Gerland. "Nous devons faire face à des besoins de croissance, qui nécessitent un lieu de connexion aux autres écoles et au monde" a affirmé Bernard Belletante, directeur général de l’EM Lyon. Le coût de ce projet, porté par la CCI Lyon Métropole et la métropole de Lyon, est estimé "entre 85 et 90 millions d’euros". Ces nouveaux locaux devraient accueillir "10 000 étudiants à plein temps, contre 3 500 aujourd’hui à Écully", a par ailleurs assuré le directeur général de l’école. L’EM Lyon prévoit, d’après son directeur, un investissement de 20 millions d’euros sur cinq ans consacré à l’intelligence artificielle et aux "machines apprenantes". "C’est presque un hôtel de l’intelligence que nous voulons créer", a-t-il conclu.

David Kimelfeld : "Écully ne deviendra pas un désert de l’ouest lyonnais"

Le président de la métropole de Lyon l’a affirmé avec "beaucoup de force et de conviction" : "Écully ne sera pas l’oubliée de la métropole". Malgré le départ de l’école de management et de ses près de 4 000 enseignants et étudiants, le président de la métropole assure qu’"Écully ne deviendra pas le désert de l’ouest lyonnais". David Kimelfeld mentionne notamment "le développement d’un projet de l’École centrale" ou encore "le déclassement de l’A6/A7" qui contribueront selon lui au dynamisme de la ville.

Professeurs et étudiants devraient ainsi intégrer le nouveau campus de Gerland à l’horizon 2022, "à l’occasion du 150e anniversaire de l’école", a conclu Emmanuel Imberton, président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.