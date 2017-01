Décès d’Henry Chabert : les élus lyonnais réagissent

Après l’annonce du décès d’Henry Chabert, ancien député du Rhône et adjoint de Michel Noir et Raymond Barre, les réactions ont été nombreuses, à gauche comme à droite, dans la classe politique lyonnaise.

© AFP Henry Chabert

Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale

"J’ai appris avec une profonde émotion la disparition d’Henry Chabert. Il aura marqué la vie politique de l’agglomération lyonnaise et était un homme apprécié pour ses qualités personnelles et humaines. J’adresse à sa famille et à ses proches mes condoléances les plus sincères."

Philipe Cochet, député-maire de Caluire-et-Cuire

"Apprenant le décès de notre ami Henry Chabert. C’est un choc, car la maladie l’a emporté brutalement. Henry était un homme exceptionnel."

Nora Berra

"Je suis très attristée par la disparition d’Henry Chabert."

Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne, contre qui l’ancien député fut candidat aux municipales de 2008

"C’est avec tristesse que j’ai appris le décès d’Henry Chabert, qui fut conseiller municipal de Villeurbanne de 2008 à 2014. Il avait conduit la liste de l’opposition lors des élections municipales du printemps 2008. Nous avions eu ainsi l’occasion, à de nombreuses reprises, de confronter nos points de vue et notre vision de la ville durant la campagne électorale. Ces échanges s’étaient poursuivis durant la mandature. Je salue l’adversaire politique qu’il a été, sa pugnacité, sa connaissance des dossiers, mais aussi la courtoisie dont il a toujours su faire preuve. À son épouse, à ses enfants et à sa famille politique, j’adresse mes plus sincères condoléances."

Michel Forissier, sénateur-maire de Meyzieu

"Je suis triste d’apprendre le décès d’Henry Chabert. Élu compétent qui laissera un souvenir impérissable en raison de son profond humanisme, il fut aussi un homme dont l’engagement auprès de Michel Noir et de Raymond Barre restera marquant. Pendant plus de trente ans, Henry Chabert a œuvré pour l’intérêt général de tous, se spécialisant dans l’urbanisme et le développement urbain. Il a notamment contribué à la création de la Cité internationale de Lyon ou encore au premier plan Lumière. Il possédait une vision globale et moderne du développement de notre agglomération. Aujourd’hui, j’ai perdu un ami et je tenais à saluer avec tout mon respect l’homme impliqué qu’il a été et à adresser à sa famille et à ses proches mes plus sincères condoléances."

Groupe Les Républicains et apparentés à la métropole

"C’est avec une profonde tristesse que les membres du groupe Les Républicains et Apparentés de la Métropole de Lyon ont appris le décès de leur ami Henry Chabert. Vice-président de la COURLY de 1989 à 2001, il était un élu dévoué au service des [Grand-Lyonnais] et passionné par son territoire. Il fut à l’origine de nombreux projets urbanistiques qui font aujourd’hui la fierté de la métropole. Il fut aussi à l’origine de la mise en œuvre du 1er programme local de l’Habitat. Il aura fortement marqué de son empreinte l’entrée de l’agglomération lyonnaise dans la modernité. À sa famille et à ses proches, les élus du groupe présentent leurs sincères condoléances."