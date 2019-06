Le vice-champion du monde de trail est Grenoblois

Les Français ont déjoué les pronostics lors des championnats du monde de trail, au Portugal, ce week-end. Grenoble tire son épingle du jeu.

On attendait l'Espagnol Luis Alberto Hernando, triple champion du monde, chez les hommes, et la la Néo-Zélandaise Ruth Crofth chez les femmes. Au final, c'est le Britannique Jonathan Albon qui décroche l'or et la Française Blandine L'Hirondel qui monte sur la plus haute marche du podium. Le Grenoblois Julien Rancon termine 2e.

Au classement par équipe, les équipes de France masculine et féminine sont sacrées championnes du monde.

La Chambérienne Clémentine Geoffrey termine 11e et la Roannaise Adeline Roche 10e. Chez les hommes, le Grenoblois Nicolas Martin prend la 5e place, devançant le Tassinois Emmanuel Meyssat (6e place) et le Bellegardine Ludovic Pommeret (7e).

"Une cérémonie de médailles sans la Marseillaise, c'est comme un repas sans fromage" déclarait Philippe Propage, l'entraîneur ligérien de l'équipe de France avant les Mondiaux.

Gros plateau de fromages pour l'équipe de France 2019 !

