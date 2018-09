Comment débloquer la recharge rapide sur les iPhone XS et XS Max

Les nouveaux iPhone XS et XS Max sont disponibles en boutique depuis le 21 septembre, mais dans la boite c'est un bon vieux chargeur 5 Watts. Pour débloquer la recharge rapide, il faut passer à la caisse.

Avec l'arrivée des nouveaux iPhone XS et XS Max certains observateurs espéraient voir le câble habituel Lightning être remplacé par un USB-C, ou voir enfin arriver un adaptateur secteur permettant débloquer la recharge rapide. Pourtant, dans la boite, c'est toujours un bon vieux bloc 5 Watts autorisant simplement la charge lente. Il est toujours possible d'opter pour un bloc 12 Watts fourni avec l'iPad, ce qui permet de remplir plus rapidement sa batterie, mais ne débloque pas pour autant la recharge rapide qui permet de récupérer 50 % d'autonomie en 30 min.

Pour en profiter, tout en restant sur des produits officiels, il faut passer à la caisse et débourser chez Apple au moins 84 euros ! Il est nécessaire d'acheter un bloc secteur 30 w avec prise USB-C à 59 euros, destiné à l'origine pour les MacBook, ainsi qu'un câble USB-C vers Lightning à 25 euros. Tous les chargeurs officiels USB-C MacBook et MacBook Pro, 29 W, 30 W, 61 W ou 87 W sont compatibles, à condition d'avoir le câble USB-C Lightning, une bonne nouvelle pour ceux qui en auraient déjà un à la maison, et ainsi éviter une dépense trop conséquente. Enfin, seul Apple commercialise le câble compatible, et même s'il existe des blocs USB-C d'autres marques, tous ne sont pas de bonne qualité.