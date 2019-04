Villeurbanne : un ancien joueur de l’ASVEL victime d’injures racistes

L’ancien joueur de l’ASVEL, Edwin Jackson, a été victime d’injures racistes lundi à Belgrade, en Serbie, lors d’un match avec son club monténégrin, Buducnost Podgorica.

Il a confié son écœurement. Edwin Jackson, international français, passé par l’ASVEL (2007-2008 puis 2010-2014), a été victime d’injures racistes lundi soir à Belgrade, en Serbie, lors d’un match avec son club monténégrin, Buducnost Podgorica.

Jackson explique avoir été la cible, comme plusieurs coéquipiers, de crachats et d'injures racistes, se faisant notamment traiter de singe.

Sur Instagram, l’ancien villeurbannais a exprimé toute sa désolation : " C'est triste pour mon sport. Aujourd'hui, le basket est l'une des choses que j'aime le plus au monde. Se faire cracher dessus pas des fans sur le terrain, se faire cracher au visage, se faire jeter des briquets et des chaises sur le parquet et se faire traiter de singe pendant un match sera toujours inacceptable, peu importe où et quand".