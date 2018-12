Transferts : un troisième champion du monde signe au Lou rugby

Après l’arrivée de Dembra Bamba et de Clément Laporte, le club de rugby lyonnais vient de recruter Kilian Geraci, lui aussi champion du monde avec l’équipe de France espoirs.

Le 2e ligne champion du monde des moins de 20 ans Kilian Geraci va quitter le voisin grenoblois pour signer au Lou, annonce Rugbyrama. Le joueur de 19 ans était courtisé par d'autres clubs du Top 14, mais a choisi l'équipe de Pierre Mignoni. Il a paraphé un contrat de trois ans et rejoindra deux autres champions du monde espoir ; le pilier Demba Bamba (Brives) et l'arrière Clément Laporte (Agen). Les trois espoirs ne seront pas perdus puisqu'ils retrouveront deux de leurs camarades de jeu de l'équipe de France : Pierre-Louis Barassi et Adrien Séguret.

En plus de rajeunir son équipe le Lou a aussi recruté deux joueurs plus expérimentés : Vivien Devisme, pilier de 27 ans et Xavier Chiocci, pilier de 29 ans. D’autres arrivées sont attendues.