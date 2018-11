SaintéLyon : permission de minuit accordée pour 17 000 coureurs

6 décembre 2009. La barre des 10 000 coureurs est franchie. 68 kilomètres. 1er décembre 2018. 17 500 dossards sont à prendre, dont 7 500 solo de Saint-Etienne à Lyon. 81 kilomètres.

Depuis 2003, le lieu d'arrivée à Lyon change pratiquement chaque année, la longueur du parcours variant naturellement. Cette année, avant de partir rejoindre Madonna del Ghisallo et saint Nicolas, Alain Souzy, l'une des têtes pensantes du CTLyon et traceur officiel de la SaintéLyon, a eu le temps de dessiner un tracé exceptionnel, le plus long de l'histoire : 81 kilomètres pour 2105 m/D+ et 2 426 m /D+. Le tracé 2018 comporte de nouvelles portions de chemins inédites portant le ration de chemins et de sentiers à 65 % (35 % bitume donc).