Malgré sa défaite face à Chelsea, l’OL satisfait de sa préparation

Lyon affrontait Chelsea pour son dernier match de préparation avant le début du Championnat de France, dimanche. Malgré la défaite, Bruno Genesio a trouvé le match et l’ensemble de la préparation des Gones intéressants.

Mardi 7 août avait lieu le dernier match de préparation de l’Olympique Lyonnais pour l'International Champions Cup. Cette fois-ci, les Lyonnais affrontaient les Blues de Chelsea. Pour débuter la rencontre, Bruno Genesio avait aligné Lopes, Dubois, Marcelo, Morel, Mendy, Tousart, Ndombele, Aouar, Traoré, Mariano et Memphis. Une composition proche de l’équipe type avec laquelle l’OL affrontera les différents clubs nationaux et européens cette saison.

Après un score de 0-0 et une défaite aux penalties (5 tab à 4), on ne peut pas dire que le Lyon ait rugi sur la pelouse de Stamford Bridge, mais il s’est défendu avec honneur, montrant parfois un travail intéressant et un collectif plutôt bien huilé, à l’image de cette passe dans un trou de sourie de Memphis pour Aouar à la 33e. “Le résultat est anecdotique. J'ai bien aimé notre première période. On avait de bonnes intentions et on s'est créé des occasions”, a confié le coach au micro d’OLTV. “On a moins bien ressorti le ballon en seconde période. C'était un bon test. On a eu beaucoup de matchs intéressants lors de cette phase de préparation. C'est une bonne chose, afin de préparer les prochaines échéances”. Pour Bruno Genesio, cette préparation était l’occasion de varier les systèmes de jeu afin d’appréhender au mieux la future saison. Pour leur première rencontre officielle de la saison, l’OL affrontera Amiens SC dimanche à 15h au Groupama Stadium.