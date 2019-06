Lyon : en cas de finale des Bleues, un écran géant à Gerland

Un écran géant va être installé dans le parc Gerland le dimanche 7 juillet en cas de qualification en finale de la coupe du monde de l’équipe de France féminine de football.

“Ne l'appelez pas Fanzone”, a insisté à plusieurs reprises Jean-Yves Sécheresse, l'adjoint en charge de la sécurité à la ville de Lyon. En cas de qualification en finale de l'équipe de France féminine de football, la municipalité va installer un écran géant le 7 juillet dans le parc de Gerland à deux pas du stade. Un lieu sécurisé composé de deux entrées et sept sorties, où seront réalisés des contrôles visuels des sacs et des palpations aléatoires.

Dans cette zone, aucun stand de vente d'alcool ou autres boissons ne sera installé. La ville travaille actuellement sur la mise en place d'un dispositif de rafraîchissement sur place et des points d'eau seront présents. La capacité maximum sera de 13 000 personnes et la sécurité sera gérée par une entreprise privée. “Il est encore difficile de dire combien de personnes seront intéressées pour venir sur ce lieu, mais ce qui est certain c'est que le gouvernement est important”, a conclu M. Sécheresse. Cet écran sera le seul dispositif de ce type mis en place dans la ville.