“L’OL gagnerait à être moins dans l’entre-soi” (Nicolas Puydebois)

Triple champion de France avec l’OL (2003, 2004, 2005), l’ancien gardien Nicolas Puydebois revient sur un mois d’avril très tendu à Lyon. Le consultant de notre site Internet dédié à l’OL, Olympique & Lyonnais, évoque tous les sujets brûlants : le départ de Bruno Genesio, le fonctionnement interne du club, l’avenir et le futur entraîneur. Entretien.

Oui. Je le pense. Il y avait une vraie cassure avec les supporteurs et un climat trop délétère pour travailler dans la sérénité. Le point de non-retour a été atteint. Je ne vois vraiment pas comment il pouvait être reconduit, même avec une qualification pour la finale de la Coupe de France.Bruno Genesio remplit tous les critères cochés par le président Aulas. Il se qualifie régulièrement pour la Ligue des champions, il gère plus ou moins bien son effectif, il est à l’écoute du président et de l’institution – qu’il aime par-dessus tout –, son bilan en termes de résultats est bon [Bruno Genesio est entraîneur de l’OL depuis décembre 2015, NdlR]. Il lui manque juste un titre. Il répondait à 100 % aux critères dictés par le président Aulas et le comité de gestion. Oui, mais voilà, deux critères sont aussi à prendre en compte : les supporteurs et la qualité de jeu.