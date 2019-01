Le Lou repart du bon pied en Top 14

Les rugbymens lyonnais se sont imposés avec la manière contre le Racing 92 (32-11), ce samedi soir, à Gerland. Après une campagne européenne ratée, les hommes de Pierre Mignoni se positionne déjà dans la course aux six places qualificatives pour les phases finales.

La pelouse glacée a d'abord obligé à jouer du coup de pied. Sa victoire sur le Racing 92 (32-11), ce samedi soir, à Gerland, le Lou l'a d'abord construite en première mi-temps, grâce à la botte magique de Jonathan Wisniewski, auteur de 12 points, sur pénalité en 37 minutes, avant de transformer l'essai de Noa Seru Nakaitaci.

Au pied toujours, les ballons hauts de Wisniewski, puis Jean-Marc Doussain, ont été mal appréciés par les Franciliens, et amené les deux premiers essais. La réduction du score du Racing, par un essai de Antonie Claasen n'y fera rien. En fin de match, Tobbie Arnold conclut en coin, sur une passe de Nakaitaci, encore lui. Le score final aurait pu être encore plus lourd, et la victoire bonifiée si l'ailier international français n'avait pas mis le pied en touche au départ d'un beau mouvement conduisant Arnold dans l'en-but, en première période.

Cette victoire sur un concurrent direct pour les play-offs relance le Lou après une campagne européenne délicate. Les hommes de Pierre Mignoni ont désormais deux semaines pour préparer le prochain match. Et entrer dans la période des doublons avec les matchs internationaux des VI Nations. Dont ils peuvent profiter face à d'autres concurrents directs, puisque seul Félix Lambey jouera pour sa sélection.