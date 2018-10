La passe de cinq pour l'Asvel, toujours invaincue en Pro A

Le club de basket de Lyon-Villeurbanne s'est à nouveau imposé (89-92), ce samedi, au Colisée de Chalon-sur-Saône, face à des locaux jusqu'alors invaincus.

Douze ans que l'Asvel n'avait connu pareille entame de saison. Les hommes de Zvezdan Mitrović ont remporté ce samedi leur 5e victoire en autant de matchs depuis le début de la saison. Au terme d'une rencontre spectaculaire, ils sont venus à bout de Chalonnais, jusqu'alors invaincus.

Portés par une Charles Kahudi inarrêtable (18 points et 4 rebonds) et un Eric Buckner (12 points et 4 rebonds), aussi spectaculaire qu’efficace sous les panneaux, les Rhodaniens prennent rapidement les devants et virent en tête à la pause (37-48). Avant que le meneur local Justin Robinson (32 points) n'enflamme les travées, ramenant les siens à 82-85.

Charles Kahuidi sorti sur blessure, l'Asvel gardait son sang froid et s'en remettait alors à David Lighty, décisif dans le money-time. Homme du match avec 19 points, 7 rebonds et 5 passes, ce dernier ne s'y trompe pas : "Ce match était fou ! Et gagner ici, dans cette ambiance, c’est un bon signe pour notre saison".

L'Asvel caracole seule tout en haut du classement de Pro A pour encore au moins une semaine, et un déplacement à Pau, qui a perdu trois de ses quatre premiers matchs.