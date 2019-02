Hockey : les Lyonnais défendent leur titre en finale de la coupe de France

Après avoir remporté un trophée historique en coupe de France l'année dernière, les Lions défendent leur titre en finale face à Amiens ce dimanche.

Les Lions sont venus à bout du club français le plus titré du Hockey sur glace pour se hisser en finale. Un match décisif les a opposé aux Pionniers de Chamonix. Devançant l'adversaire d'un seul point et en infériorité numérique à la fin de la partie, la défense lyonnaise n'a pas faibli et a tenu jusqu'aux dernières secondes pour s'imposer 3-2 et gagner l'opportunité de défendre leur titre de champion de France. Pour la première fois de l'histoire du club, l'équipe lyonnaise de hockey sur glace décrochait l'année dernière la coupe de France et terminait 5e au classement général. Un titre qu'ils entendent bien conserver.

"Je l’ai dit aux joueurs dès le début. Nous ne sommes pas venus ici pour sauver notre saison, nous sommes venus pour gagner la coupe", a réagit l'entraîneur Mitja Sivic à l'issue du match de demi-finale. "Nous sommes les tenants du titre et nous sommes ici pour le défendre. Cette équipe a énormément de caractère. C’est un sentiment extraordinaire de nous qualifier. Nous avons bien défendu et nous sommes restés concentrés tout au long des 60 minutes". Ce dimanche, les Lions vont retrouver la patinoire de l'AccorHotel Arena de Paris Bercy pour une finale décisive face à Amiens. Coup d'envoi à 14 heures 30.