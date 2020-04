Coronavirus à Lyon : quelques exercices au poids du corps

En cette période de confinement, lyoncapitale.fr vous propose de vous tenir en forme en compagnie de quatre coachs sportifs : David (le lundi), Morgane (le mercredi), Paul (le vendredi) et Sélim (le dimanche). Quelques exercices à faire chez vous seul ou en famille.

Pour bien démarrer la semaine, David coach sportif à Urban Tonic vous propose quelques exercices pour affiner et/ou muscler votre corps. On débute avec 16 squats relevés de genoux x4, 10 équilibres 1 jambe + 1O extensions fessiers 2x4, chaise contre le mur + extension de jambes 15x2x4 et pour finir 12 pompes avec touche épaule et pied x4. Il faut observer 30 secondes de repos entre chaque série. Bonne séance à tous !