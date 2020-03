Coronavirus à Lyon : faire du sport à la maison (vidéo, jour 5)

En cette période de confinement, lyoncapitale.fr vous propose chaque jour de vous tenir en forme en compagnie de David, Sélim, Paul ou Morgane, des coachs sportifs lyonnais. Quelques exercices à faire chez vous seul ou en famille.

Pour ce cinquième jour, Sélim coach sportif à Urban Tonic (Lyon 2e), vous propose un cours de stretching assis avec 1 minute d’étirement des fessiers, 1 minute d'étirement du quadriceps, 1 minute d'étirement de l'arrière de la cuisse (ischios jambiers), 1 minute d'étirement des adducteurs et de la taille, 20 secondes d'étirement de la poitrine et 20 secondes d'étirement du dos x2, répéter la même chose mais de l'autre côté (voir vidéo), puis faire 15 secondes d'agrandissement et 3 X enroulé d'épaules. A vous de jouer !