Coronavirus à Lyon : ce vendredi, une séance sportive "résistance" avec Paul

En cette période de confinement, lyoncapitale.fr vous propose de vous tenir en forme en compagnie de quatre coachs sportifs : David (le lundi), Morgane (le mercredi), Paul (le vendredi) et Sélim (le dimanche). Quelques exercices à faire chez vous seul ou en famille.

Ce vendredi 1er mai, Paul coach sportif à Urban Tonic nous a concocté une séance "résistance". On débute avec squat statique 1 jambe 20-30 secondes (par jambe) x 4 tours, gainage pectoral (tenir le plus longtemps possible) x 4 tours, gainage dorsal 20-30 secondes x 4 tours, gainage cuillère (tenir le plus longtemps possible) x 4 tours. Observer 30 secondes de repos entre chaque exercice. Bonne séance à tous !