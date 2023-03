"Parler de soins palliatifs chez les enfants fait un peu peur"

Matthias Schell est pédiatre oncologue à Lyon. Il évoque le lancement de la première unité de recherche dédiée aux soins palliatifs pédiatriques de France.

Au cours de sa 7e session qui s'est déroulée les 4 et 5 mars dernier, les 184 participants de la Convention citoyenne (dispositif de démocratie participative chargée par le gouvernement de plancher sur les questions de la fin de vie) ont jugé qu'il fallait "renforcer globalement le budget dédié aux soins palliatifs" et "donner les moyens nécessaires à une mise en œuvre effective de la loi".

Lorsqu'on évoque les soins palliatifs, on pense à des patients adultes. "Il y a très peu de recherche (sur le sujet, NdlR) au niveau international et en France, elles sont quasiment absentes car nous ne sommes pas assez nombreux pour faire aussi bien de la clinique que de la recherche" explique Matthias Schell oncologue pédiatre à l'institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de Lyon.

"Il faut avancer davantage sur la recherche car on le doit aux enfants" Matthias Schell, oncologue pédiatre à Lyon

C'est à sa demande que l'Albec (association régionale Léon Bérard pour les enfants cancéreux) a fait un don exceptionnel de 500 0000 euros permettant de lancer la première unité de recherche dédiée aux soins palliatifs pédiatriques de France, et de financer de l’équipe pendant 4 à 5 ans.

"L'idée de cette unité c'est de sortir des convictions de chacun et de faire de la recherche, d'avoir d'avoir des données objectives pour avancer davantage car on le doit aussi aux enfants qui, malheureusement, sont atteints de pathologies qu'on n'arrive pas à guérir".