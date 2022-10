Lancement d'Experimenta, le festival d'art et de sciences de Grenoble

Le Festival d'arts visuels et de sciences, Experimenta, revient à Grenoble pour 10 jours, du 12 au 22 octobre. Arts et Sciences seront au coeur de la biennale.

Théâtre, danse, arts visuels, musiques électroniques, architecture, science de la nature, sciences humaines et sociales... sont au rendez-vous pendant 10 jours à Grenoble, en Isère, à partir de ce mercredi 12 octobre.

L'événement annuel, se décompose en plusieurs parties : 21 spectacles et concerts proposés pendant les 10 jours d'exposition, à travers 22 sites dans l'agglomération de Grenoble, une exposition gratuite et accessible à tous au Fort de la Bastille dans la capitale de l'Isère, un salon de trois jours rassemblant 23 oeuvres d'art et sciences, un forum de trois jours avec débat et spectacles, puis, trois journées "professionnelles" autour des réseaux de la culture. Le public aura de quoi visiter en l'espace de 10 jours.

Parmi les expositions présentées, les visiteurs pourront découvrir "Supraorganism", une installation réactive composée de "sculptures en verre robotisées et animées par une intelligence artificielle". La science et l'art s'entremêlent pour garantir un spectacle qui en mettra plein la vue aux visiteurs. À l'aide de nouvelles technologies, les spectateurs pourront visualiser et étendre les frontières de leur imagination, à partir de l'exposition "Hybrid Eocsystems".