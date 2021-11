Neige : l'Ain, l'Isère et plusieurs départements de la région encore en alerte ce lundi

La neige est tombée ce week-end dans la région. De nouvelles chutes de neige sont attendues ce lundi. Grosse vigilance.

La neige est tombée en masse ce week-end dans la région. Et prudence, ce n'est pas terminé.

Plusieurs départements, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie ou encore le Puy-de-Dôme, sont encore en vigilance orange "neige" jusqu'à 16h ce lundi 29 novembre.

"Catherine de La Robertie, préfète de l’Ain, appelle une nouvelle fois l’ensemble de la population à la plus grande prudence : évitez tout déplacement qui ne soit pas indispensable, et reportez-le jusqu’au retour de conditions météorologiques plus clémentes", écrit ce lundi matin la Préfecture de l'Ain dans un communiqué.

Le Rhône est lui placé en vigilance jaune par Météo France.

La nuit dernière, des centaines de personnes sont notamment restées bloquées sur l'A89, prises au piège par les chutes de neige (à retrouver ici).