Un élu écologiste de la Métropole de Lyon interdit de parole par son groupe

Un conseiller métropolitain écologiste a été suspendu du groupe à la Métropole de Lyon en raison de ses prises de position critiques envers la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy.

S'ils aiment afficher leur attachement au dialogue et leur volonté de faire de la politique différemment, les écologistes savent aussi appliquer de vieilles méthodes politiciennes lorsqu'il s'agit de sanctionner un élu qui, selon eux, dépasse les bornes. Selon nos confrères du Progrès, le conseiller métropolitain Richard Marion a été suspendu pour six mois du groupe écologiste suite à un vote interne le 10 février.

Exclu des conversations de groupe des écolos...

L'élu continuera de siéger en assemblée plénière et en commission, ni vu ni connu, mais n'aura plus de droit de prendre la parole. Il ne peut plus non plus s'exprimer publiquement sur un sujet lié à la Métropole de Lyon. Richard Marion a par ailleurs été retiré des boucles de discussions internes aux écologistes et sa présence n'est plus souhaitée en réunion de groupe.

Selon nos confrères, cette décision, censée rester "strictement confidentielle", fait suite notamment à ses désaccords avec la maire socialiste de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, également vice-présidente de la Métropole de Lyon. Richard Marion siège au conseil municipal de la commune où il est devenu un rude opposant à l'édile.

L'élu n'a d'ailleurs que rarement la langue dans sa poche puisque c'est en partie lui, en tant que vice-président du comité syndical du conservatoire de Lyon, qui est à l'origine de la fronde écologiste qui a coûté (en partie) son poste d'adjointe à la culture à Nathalie Perrin-Gilbert.

