King Jouet organise une nouvelle fois le Pokémon Day, une journée dédiée aux fans de Pokémon, ce samedi 1er mars dans plusieurs villes du Rhône.

La bourse d'échange de cartes Pokémon fait son retour dans le Rhône, ce samedi 1er mars. Ce rendez-vous organisé chaque 1er samedi du mois depuis 2023 par King Jouet, afin de réunir les passionnés de Pokémon, leur permettra à nouveau d'échanger leurs cartes pour compléter leurs collections.

Plusieurs boutiques King Jouet dans le département du Rhône consacreront donc un temps à cet événement, entre 15 h et 18 h. On retrouve les magasins de Caluire-et-Cuire, Givors, L’Arbresle, Lyon, Vaulx-en-Velin et Villefranche-sur-Saône. À noter qu'en 2024, plus d'un million de cartes Pokémon ont été écoulées par l'enseigne.

