Lyon : les groupes de la majorité assurent à Gérard Collomb leur soutien

Tous les groupes qui ont formé la majorité de Gérard Collomb en 2014 ont assuré dans un communiqué qu’ils allaient “poursuivre leur engagement” en faveur de celui qui devrait redevenir maire de Lyon le 5 novembre prochain.

Dans un communiqué, les présidents des groupes de la majorité municipale à la ville de Lyon ont réaffirmé “leur soutien au projet porté en 2014 par Gérard Collomb et son équipe” avant le vote pour l'élection du nouveau maire de Lyon qui aura lieu le 5 novembre prochain. “Nous souhaitons poursuivre nos engagements pris devant les Lyonnais en 2014 et réaliser les nombreux projets prévus, dont notre ville et notre agglomération ont besoin, dans le cadre de ce mandat 2014-2020”, ont écrit Jean Yves Secheresse, président du groupe “Socialiste, radical et apparenté”,Thérèse Rabatel, présidente du groupe “Lyon Gauche Solidaires”, Thomas Rudigoz, président du groupe “Centre démocrate”, Anne-Sophie Condemine, présidente du groupe “Lyon Centristes et Indépendants”, Alain Giordano, président du groupe “Lyon Écologie et Citoyens”.

“Face aux nombreux défis que connaissent aujourd’hui les grandes villes, notamment sur le plan économique et social, le cadre de vie, le logement, la sécurité ou encore l’environnement, nous souhaitons continuer le travail engagé aux côtés de Gérard Collomb pour la réussite de Lyon”, ont conclu les cinq élus.

Ce soutien, qui ne faisait que peu de doutes, arrive à deux semaines de l'élection de Gérard Collomb. Une élection durant laquelle chaque voix sera comptée pour savoir si des élus de sa majorité lui feront déjà défaut. “Avec les autres élus qui peuvent regarder par-dessus l’épaule, et le fait qu’il faille écrire soi-même sur le bulletin, beaucoup ne prendront pas de risque”, confiait une élue la semaine dernière. Les groupes des cinq présidents cités plus haut comportent 47 élus sur les 73 qui composent le conseil municipal de la ville de Lyon. Selon toute vraisemblance, Gérard Collomb devrait donc recueillir 47 voix. À moins que...