Hulot : Michèle Rivasi en appelle à l'unité des écologistes

Michèle Rivasi, députée européenne écologiste, EELV, a réagi à la démission de Nicolas Hulot. Dans un communiqué intitulé "Chapeau Hulot !", elle en appelle à l'unité des écologistes.

"Son maintien dans ce gouvernement était une souffrance pour moi qui reconnaît en lui un grand témoin et un grand passeur de la cause écologique", la députée européenne EELV, Michèle Rivasi a tenu à rendre hommage à Nicolas Hulot après sa démission. "On ne peut qu'êtres soulagé de sa démission après avoir dû tant renoncer, isolé qu'il était au sein d'un gouvernement livré aux lobbys et aux puissances de l'argent", ajoute la députée originaire de la Drôme. Cette dernière profite de l'occasion pour rappeler toutes les "couleuvres" qu'a dû avaler Hulot : "loi sur la transition énergétique et le nucléaire", "perturbateurs endocriniens, avec la loi sur l'alimentation et le glyphosate. Mais aussi avec le CETA et les accords de libre-échanges qui harmonisent vers le bas la règlementation sanitaire, sociale et environnementale, avec les importations d'huile de palme et les permis d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures ; avec les grands projets inutiles tels que le contournement autoroutier de Strasbourg, Europacity, la mine de la Montagne d'Or en Guyane, les boues rouges d'Altéo en Méditerranée...".

Michèle Rivasi souhaite désormais une union des écologistes : "Cette démission exige maintenant le rassemblement du peuple de l'écologie autour d'un grand projet de transition européenne écologique, sociale et démocratique face au péril de régression nationale-populiste. [ …] La situation et l'urgence écologique nécessitent l'unité des écologistes qui veulent rompre avec ce vieux monde qui accapare les ressources et massacre le vivant". À moins d'un an des Européennes, cet appel à l'unité prend une tout autre valeur.