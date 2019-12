Enjeux 2020 à Vaulx-en-Velin : la crainte d’une ville à deux vitesses

Lancée dans une rénovation emblématique du Mas du Taureau, la ville de Vaulx-en-Velin se battra lors du prochain mandat pour y faire arriver le tramway, dans l’espoir d’une liaison avec le campus de la Doua. L’enjeu est le désenclavement de la partie située au nord du canal, afin d’éviter la fracture territoriale avec un sud mieux desservi et porté par le quartier de la Soie.

Un chantier à 277 millions d’euros. Le quartier emblématique du Mas du Taureau va entamer sa mue. Avec un plan dont Hélène Geoffroy, la maire socialiste sortante, qui a instauré de nombreuses instances consultatives tout au long de son mandat, se félicite qu’il ait été élaboré en concertation avec les habitants. “Le conseil citoyen est même monté à Paris pour la présentation du projet à l’ANRU [Agence nationale pour la rénovation urbaine]”, appuie l’ancienne secrétaire d’État à la Politique de la ville. C’est la grande transformation des prochaines années dans le paysage vaudais, qui doit permettre de désenclaver ce quartier mal desservi, mal construit et mal perçu. L’idée est d’en finir avec la cité-dortoir des années 1970 et d’intégrer à ce quartier de vie une zone d’activité, en profitant de la bonne situation du secteur, proche des autoroutes et du périphérique. Avec en point d’orgue une médiathèque signée Rudy Ricciotti, l’architecte du Mucem de Marseille. “C’est un élément majeur, qui ancre la requalification de ce quartier et va inscrire architecturalement Vaulx dans l’espace lyonnais”, se félicite Philippe Moine, qui avait conduit la liste UMP jusqu’à la triangulaire du second tour en 2014 (19 %), parti qu’il a quitté après l’élection de Laurent Wauquiez à sa tête, pour les “constructifs” d’Agir. Il a rallié courant décembre la liste d’Hélène Geoffroy.