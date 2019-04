Élections européennes : comment faire une procuration à Lyon ?

Les élections européennes sauront lieu le dimanche 26 mai prochain. Pour ceux qui ne pourront pas se rendre en bureau de vote, il est d'ores et déjà possible de faire une procuration.

Cette campagne des élections européennes peine à se lancer et le jour du vote approche à grands pas. Pour ceux qui ne pourront pas se rendre dans leur bureau de vote, il est déjà possible de faire une procuration. Celle-ci doit être justifiée selon plusieurs motifs : obligations professionnelles, vacances, maladie, handicap, assistance à un malade, résidence dans une autre commune. Il n'est pas obligatoire d'être inscrit dans le même bureau de vote que la personne à qui la procuration est faite, mais il faut obligatoirement être inscrit dans la même commune.

Pour pouvoir donner procuration il faut remplir un formulaire (ici) et l’apporter personnellement au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance présent dans le secteur de son domicile ou de son lieu de travail. Aucun document ne sera envoyé au mandataire de la procuration.

Pour être valable, la procuration doit parvenir à la commune du mandant avant le jour du scrutin, tout en veillant à prendre en compte les délais pour acheminer et traiter la procuration. En cas de changement d'avis, il est possible de résilier une procuration à tout moment. Cette résiliation se fait selon les mêmes modalités que la procuration et aux mêmes endroits.