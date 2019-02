Démocratie participative : les villes laboratoires d’Auvergne-Rhône-Alpes

Grenoble, Clermont-Ferrand, Villeurbanne, mais aussi Grigny, Mornant, Saillans… Depuis 2014, de nombreuses communes, dans des proportions différentes, se lancent dans des expérimentations sur la démocratie participative : budget, votation citoyenne, commissions ouvertes aux habitants. Avec le mouvement des Gilets jaunes, le phénomène devrait s’accélérer en 2020.

Si, au niveau national, la démocratie participative peine à s’inviter, de nombreuses communes mènent depuis une dizaine d’années des expérimentations. Les citoyens, à défaut d’être associés, sont plus fréquemment consultés. La plupart des grandes villes de la métropole de Lyon ont utilisé cet outil pour trancher l’épineuse question des rythmes scolaires. En janvier, la consultation citoyenne de Villeurbanne s’est achevée, entérinant le maintien de la semaine de quatre jours et demi. Cette commune s’essaie aussi depuis le mois de décembre à une consultation sur la place du cannabis dans la société et son éventuelle légalisation. Là, pas de vote, mais des réunions avec les habitants qui déboucheront sur un livre blanc destiné au gouvernement et aux parlementaires.