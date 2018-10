Les élus communistes ont dénoncé la communication de Gérard Collomb depuis ce lundi où Gérard Collomb a annoncé avoir proposé sa démission à Emmanuel Macron.

Dans un communiqué, les élus communistes de Lyon ont dénoncé “le bien triste spectacle” donné par Gérard Collomb “depuis 48h” avec son annonce de démission refusée puis sa nouvelle annonce dans les colonnes du Figaro pour confirmer sa démission. “Les Lyonnais peuvent une fois de plus constater que leur vie et leur ville sont le cadet des soucis de leurs principaux édiles”, ont jugé les élus PCF. “Comme son ancien poulain à la présidentielle méprise la République, Gérard Collomb montre combien ses intérêts privés priment sur ceux de notre collectivité, sur ceux des Lyonnais et des grands Lyonnais”, ajoutent-ils.

“Lyon n’est pas une petite baronnie médiévale, c’est une grande ville dont les élus devraient consacrer leur énergie à améliorer la vie quotidienne de leurs habitants, à s’attaquer au manque de logements, à accueillir les migrants qui dorment dans nos rues, à développer les services publics... Au lieu de ça, nous assistons une fois de plus à de petits arrangements entre amis pour s’assurer une place au chaud », concluent les élus communistes .