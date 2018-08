Brugnera sur le départ d'Hulot : "cela ne va pas changer quelque chose"

Les réactions politiques se multiplient à Lyon, suite à l'annonce de la démission de Nicolas Hulot. Pour Anne Brugnera, députée La République en marche de la 4e circonscription du Rhône, ce départ "ne va pas changer quelque chose".

Quelles seront les conséquences de la démission de Nicolas Hulot, ex-ministre de la transition écologique et solidaire ? Interrogé sur ce départ, la députée La République en marche de la 4e circonscription du Rhône, Anne Brugnera, relativise : "C'est dommage et je le regrette, mais cela ne va pas changer quelque chose parce que le budget augmente. J'entends de la frustration de Nicolas Hulot mais l'écologie et la politique c'est quelque chose qui se construit sur le temps long". La députée poursuit : "Quoi qu'il arrive, l'écologie fait partie de notre programme et on poursuivra nos actions . On a déjà eu des avances sur les hydrocarbures, les plastiques, le glyphosate même s'il fait continuer. Le gouvernement et l'ensemble des députés sont extrêmement convaincus. Et on agit". Reste que ce départ aura une conséquence : le gouvernement doit désormais trouver un successeur à Nicolas Hulot.