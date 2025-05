À Lyon, le maire écologiste, Grégory Doucet défend sa gestion des équipements culturels

Le maire de Lyon, Grégory Doucet a profité d'une conférence de presse sur les travaux de rénovation des Subsistances pour vanter son action en matière de rénovation des équipements culturels.

"Connerie sur connerie." Dans un article paru dans le dernier numéro de Lyon Capitale en mai, le conseiller municipal d'opposition, Romain Billard fustigeait la gestion du patrimoine - notamment à vocation culturelle - de la ville de Lyon par le maire écologiste, Grégory Doucet. "La catastrophe", abondait de son côté l'ex-maire de Lyon et candidat aux municipales 2026, Georges Képénékian.

Ce lundi, et alors qu'il s'apprête à défendre son bilan devant les Lyonnais, le maire a profité de la présentation des travaux prochainement lancés aux Subsistances dans le 1er arrondissement pour dresser un bilan de sa politique en matière de gestion des équipements culturels de la ville. Entouré de son adjointe à la culture, Audrey Hénocque, et de son adjoint au patrimoine, Sylvain Godinot, il a vanté l'une des programmations pluriannuelles des investissements "les plus importantes jamais réalisées" en matière d'action culturelle. "144 millions d'euros", a-t-il rappelé. "150 avec l'inflation", a completé Audrey Hénocque.

"Le budget de fonctionnement de la culture n'a fait qu'augmenter"

"Le budget de fonctionnement de la culture n'a fait qu'augmenter. Nous nous étions engagés à le sanctuariser, nous l'avons finalement fait augmenter", s'est encore félicité Grégory Doucet. Le budget de fonctionnement dédié au secteur culturel, comprenant la masse salariale des agents de la ville s'élève ainsi à 146 millions d'euros. Et Audrey Hénocque de défendre une politique culturelle fondée autour de quatre axes : "création, émancipation, transition et coopération."

Sur les équipements, Sylvain Godinot a confirmé, comme nous l'avions écrit en mai, qu'un assistant à maîtrise d'ouvrage lancé pour estimer le montant nécessaire à la rénovation du musée Guimet rendra ses résultats au cours de l'été. "Il est raisonnable d’envisager plusieurs usages avec sans doute un aspect culturel qui restera. Mais par exemple, la question des logements est un besoin très fort des Lyonnais, qui n’a pas vocation à être opérée en régie par la Ville. Ce pourrait être un bon compromis avec un repreneur, sans pour autant privatiser le bâtiment”, expliquait Audrey Hénocque dans nos colonnes.

Une dizaine d'opérations à plus d'un million d'euros

L'adjoint au patrimoine a également confirmé que les travaux de la salle Rameau, à l'arrêt depuis plusieurs semaines, avaient bien repris leur cours "la semaine dernière" a précisé la maire du 1er, Yasmine Bouagga. Depuis 2020, 361 projets de rénovation ont été engagés indique la Ville de Lyon. Principalement des projets modestes, visant à renforcer l'accessibilité des sites culturels, ou à améliorer leur performance énergétique. Plus d'une dizaine d'opérations avec des travaux plus conséquents, de plus d'un million d'euros ont par ailleurs été menées. Parmi elles, la rénovation du musée de l'imprimerie et de la communication graphique, ou la réhabilitation du Théâtre nouvelle génération dans le 9e arrondissement.

L'ancienne école des Beaux-Arts dans les pentes de la Croix-Rousse fait elle aussi l'objet d'une réhabilitation à 15 millions d'euros. Le site deviendra à terme un tiers-lieu porté sur la transition écologique. Faisant dire à Georges Képénékian que les idées de la municipalité pour le patrimoine culturel "sont toujours sous la contrainte de l'écologie". Enfin, la Villa Gillet bénéficiera de travaux d'un montant de 4,3 millions d'euros qui débuteront en avril 2026. Sans révolutionner le site, ils doivent permettre de mettre en accessibilité le bâtiment et de moderniser la salle de théâtre.