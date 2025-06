Une table mise en travers d'une bande cyclable fait chuter un cycliste : la Métropole de Lyon porte plainte

La Métropole de Lyon va déposer plainte après qu'un cycliste a lourdement chuté sur une piste cyclable volontairement obstruée par une table à Caluire-et-Cuire. Mis en service en mai, l'aménagement est contesté par des riverains.

Si à l'instar de Jean-Michel Aulas, le maire de Caluire-et-Cuire Philippe Cochet (ou Bastien Joint ?) souhaite apaiser les rues, il pourrait commencer par la route de Strasbourg.

Car, comme le rapportent nos confrères du Progrès, un homme de 35 ans circulant en vélo a fait une chute dans le sens de la descente en direction de Saint-Clair mardi 17 juin vers 14 h 30. Une chute causée selon les premiers éléments, par une table métallique de type mange-debout, posée en travers de la bande cyclable.

Un acte "absurde" et "dangereux" dénonce la Métropole

Toujours selon Le Progrès, le cycliste originaire du 9e arrondissement de Lyon a été transporté en urgence à l'Hôpital de la Croix-Rousse pour des blessures à la tête, des abrasions et différentes douleurs.

Problème, si cette table s'est retrouvée en travers de la bande cyclable, ça n'est certainement pas un hasard. En effet, depuis le mois de mai, cet aménagement est contesté par des habitants mécontents d'avoir vu "leurs" places de parking être supprimées au profit de ce projet de continuité cyclable dans les deux sens de circulation. Ils avaient ainsi déposé un WE, des gravats ou encore un canapé sur l'axe.

Sollicitée, la Métropole de Lyon "condamne avec la plus grande fermeté le comportement irresponsable et inacceptable du ou des auteurs de ces actes", qu'elle qualifie d'"absurde" et de "dangereux" et qui "s'inscrit dans la continuité des nombreuses dégradations survenues au mois de mai".

La Métropole veut "tenter de répondre aux difficultés rencontrées en matière de stationnement"

La collectivité rappelle ainsi avoir déposé plainte contre X pour dépôt sauvage et mise en danger de la vie d'autrui. "Suite à cet épisode malheureux, la Métropole déposera une nouvelle plainte", indique-t-elle à Lyon Capitale, précisant que le vice-président Fabien Bagnon a rencontré deux représentantes du collectif opposé à l'aménagement.

"Si la Métropole n’entend pas revenir sur les aménagements réalisés, elle s’est engagée à améliorer l’existant et tenter de répondre aux difficultés rencontrées en matière de stationnement. Plusieurs pistes ont d’ores et déjà été envisagées. Les riverains ont salué la qualité des échanges ainsi que le fait d’avoir été écoutés et pris en considération", conclut la collectivité.