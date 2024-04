Sept département d'Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance jaune pour vent violent

Ce dimanche, le vent pourrait varier entre 45 et 70 km/h dans certains départements d'Auvergne-Rhône-Alpes concernés par une vigilance jaune pour vents violents.

Comme pour la journée d'hier, Météo France place sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour vents violents : le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Cantal et le Puy-de-Dôme. Les prévisions annoncent des bourrasques de vent pouvant s'élever à 45 km/h à Oyonnax et Laley, à 50 km/h à Bourg-en-Bresse et Saint-Etienne, 55 km/h à Roanne, Ambert et Le Puy-en-Velay, Macon, Valence et Saint-Flour, ou encore 70 km/h à Lyon.

Trois départements font également l'objet d'une vigilance jaune pour risques de crues : le Rhône, la Saône-et-Loire et l'Allier. Le stade de vigilance jaune pour risques d'avalanche concerne toujours la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère.