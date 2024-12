L'influenceuse aux près de 5 millions d'abonnés sur Instagram installera une boutique éphémère à Lyon prochainement.

L'influenceuse Léna Situations, qui cumule pas moins de 4,7 millions d'abonnés sur Instagram, a annoncé l'ouverture de nouveaux pop-up stores à Paris et Lyon. L'une de ces boutiques éphémères, intitulées "La boîte postale", en collaboration avec l'application de rencontres Tinder, sera ouverte dans la capitale des Gaules les 20, 21 et 22 décembre dans le 1er arrondissement lyonnais. Ces initiatives ont déjà été mises en place par l'influenceuse à Paris.

"Venez découvrir notre collection de Noël, nos nouveautés sucrés ainsi que notre nouvelle expérience. Les lobby boy se transforment en facteurs puisque chaque visiteur pourra s’écrire une lettre et la recevoir dans un an pile poil, écrit la youtubeuse sur ses réseaux sociaux. Un bon moyen pour faire une rétrospective de son année passée, se recentrer sur soi ou sur ses relations avec les autres tout comme écrire ses résolutions pour bien débuter 2025". L'occasion pour ses fans, donc, de découvrir sa marque de vêtements et d'accessoires à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Lire aussi : Réseaux sociaux : la galaxie lyonnaise des influenceurs du Net