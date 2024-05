Guillaume Dumoulin, candidat communiste aux élections européennes, est l'invité de 6 minutes chrono.

Crédité de 3% d'intentions de vote pour les élections européennes, le Parti communiste espère dépasser la barre des 5% qui déclenche l'élection d'eurodéputé. Guillaume Dumoulin, candidat lyonnais, exhorte donc les électeurs à ne pas céder "au vote utile" lors d'un scrutin où la gauche part en ordre dispersé.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Guillaume Dumoulin

Bonjour à tous et bienvenue. Vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui, nous accueillons Guillaume Dumoulin. Vous êtes candidat aux élections européennes sur la liste du Parti communiste emmené par Léon Deffontaines, en position normalement inéligible. Votre liste, pour l'instant, elle est créditée de 3% d'intentions de vote, notamment dans le dernier rolling, le dernier sondage IFOP-Fiducial sur les élections européennes. 3%, c'est un score pour l'instant qui vous permettrait pas d'avoir d'élus. Mais est-ce que dans le pluralisme ou en tout cas la profusion de listes à gauche, c'est un étiage qui vous paraît convenable et refléter un peu le poids de vos idées aujourd'hui ?



Je ne pense pas. Effectivement, il faut qu'on dépasse les 5% pour avoir des élus. C'est un effet de seuil. C'est une élection proportionnelle. Donc en fait, toutes les listes de gauche ont plutôt intérêt justement à dépasser ce seuil pour qu'on envoie le maximum d'élus de gauche au niveau européen. Et effectivement, il faut qu'on dépasse ce seuil. Il n'y a pas, par exemple, de besoin de vote utile. On n'a pas besoin d'avoir une liste de gauche qui arriverait en tête où toutes les voix devraient converger sur cette liste-là. C'est vraiment une élection…

L'élection présidentielle de 2022 et l'effet vote utile avait nui à Fabien Roussel dans la dernière ligne droite...

On n'est pas dans les mêmes incidences. Ici on peut voter pour ses idées et on peut envoyer du coup des députés communistes au niveau européen au parlement européen et c'est pour ça qu'on se présente et après la question des 3%, on est vraiment proche du seuil et en plus la campagne pour l'instant bon ça se rapproche on en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus de débats et alors même si des fois on est, je vous remercie de nous avoir invités, effectivement pas invité à tous les débats ce qui ne facilite pas non plus pour faire connaître nos idées mais on ne désespère pas de dépasser dépasser les 5% et c'est ce qu'on dit d'ailleurs à tous les électeurs de gauche même ceux qui ne votent pas de dire allez voter communiste et vous pourrez envoyer des élus qui défendront nos idées.

En quoi l'union européenne par exemple pour quelqu'un qui habite Lyon, elle est importante en quoi cette élection est primordiale et pourquoi il ne faut pas aller à la pêche ou randonner ou pique niquer en famille le dimanche 9 juin ?



Malheureusement souvent c'est ce qu'on dit on va aller se balader quand il fait beau parce que les le parlement européen c'est loin on a l'impression que finalement c'est un peu abstrait. La plupart des gens ne savent pas que le parlement européen impacte la France on prenait l'exemple de la PAC c'est au niveau européen si on veut défendre les agriculteurs par exemple bon bah c'est aujourd'hui c'est à ces niveaux là que ça se défend et donc il faut effectivement aller voter cette espèce de protectionnisme économique qu'on souhaiterait porter de faire de la concurrence pas sur les hommes éviter le dumping social ça se joue aujourd'hui sur des niveaux européens et on le voit il y a de plus en plus des niveaux européens et il faut des élus qui défendent qui défendent ça et il faut effectivement aller voter ce jour-là parce que sinon effectivement on va laisser décider d'autres à notre place et c'est pas nous c'est pas ce qu'on souhaite notamment on a une partie à porter sur le monde du travail enfin c'est notre ça s'appelle la gauche unie pour le monde du travail parce qu'on pense qu'il faut effectivement défendre aussi la cause des travailleurs qui sont le poumon de notre pays et il faut aussi aller porter cette voix au niveau européen

Il y a une des lignes de fractures à gauche mais sur tout le l'arc politique finalement entre les pros et les anti-européens vous votre liste communiste vous la définirez comment sur cette sur cet axe est-ce qu'on voit que l'Europe ne fait plus consensus, d'aucuns disent qu'elle est mortelle...

On n'est pas anti-européen par contre on est critique sur cette Union européenne là qui pour nous est tournée pour les financiers. Ca veut dire que les marchandises peuvent effectivement fluctuer les entreprises peuvent peuvent partir d'un côté ou de l'autre. Par exemple on est contre l'élargissement de l'Union européenne. Ce n'est pas qu'on ne veut pas coopérer avec ces peuples mais on n'a pas les mêmes normes sociales et on sait tous à quoi ça conduit c'est plus de marché pour les grandes entreprises mais c'est plus de contraintes pour les salariés on va se retrouver encore avec du dumping social et un smic moldave, on est sur des moins de 50 euros par mois. On ne peut pas faire une intégration européenne de cette manière là il y a quand même beaucoup d'étapes avant de pouvoir intégrer ces pays.

Qu'est-ce qui dans votre dans votre programme pourrait changer réellement la vie des Français ou des Européens puisqu'on est sur une élection européenne ?

On porte par exemple l'idée d'un smic européen...

A quel montant ?

Il faut l'aligner sur le meilleur. En fait le problème du social en Europe c'est qui si on veut annuler la concurrence entre les hommes entre les travailleurs il faut prendre ce qui est le meilleur dans chaque pays et l'aligner. Le but c'est pas de créer des distorsions où on peut nous parler d'augmenter les salaires d'ailleurs c'est ce qui améliorerait tout de suite c'est indexer les salaires sur l'inflation déjà. C'est la base. Mais bien évidemment ça il faut que ça se fasse dans une coopération effectivement européenne en tirant vers le haut tous les salaires parce que enfin les pays de l'Est on l'a vu c'est pas, et on n'a rien contre les travailleurs des pays de l'Est bien au contraire mais on veut que leurs droits progressent. Mais aujourd'hui quand on ouvre les frontières, les marchandises elles circulent, nos entreprises partent à l'Est mais en tout cas les travailleurs n'en profitent pas vraiment puisque eux on continue alors à maintenir leur salaire très bas. Or il faut justement tirer par le haut.