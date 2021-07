Villeurbanne : trafic de stupéfiants, le vendeur perquisitionné

Jeudi soir, la police a surpris un trafic de stupéfiants entre deux individus rue Alexandre Boutin, dans le nord de Villeurbanne.

Jeudi 8 juillet au soir, deux individus ont été placés en garde vue pour achat et vente de stupéfiants. Ils procédaient à l'échange lorsque les forces de l'ordre les ont interpellé entre Charpennes et République, à Villeurbanne. Le domicile du vendeur a ensuite été perquisitionné par la police qui y a trouvé de l'héroïne et de la cocaïne.

D'après le rapport annuel de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie, le prix du gramme de cocaïne est compris entre 54 et 83€ en Europe selon l'écart interquartile ; d'après celui de 2020, le prix du gramme d'héroïne est quant à lui situé entre 29€ et 79€. Lors de la perquisition, les policiers ont trouvé près de 200g d'héroïne chez lui et 8,5g de cocaïne, soit l'équivalent de 6 200€ à 15 800€ de drogue à revendre.

Les deux suspects ont reconnu les faits, le client a donc reçu une composition pénale. Cette proposition de sanction faite par la procureure évite de passer par un procès si la personne l'accepte. Le vendeur est entendu vendredi 9 juillet au tribunal judiciaire de Lyon en comparution immédiate.