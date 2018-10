Vaulx : il tente de lancer une émeute contre la police

Dans la nuit de samedi à dimanche, un mineur de 17 ans a tenté de lancer une émeute contre les forces de police, à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue de Lyon.

Il n'a que 17 ans, et est déjà défavorablement connu des services de police. Dans la nuit de samedi à dimanche, ce mineur a été vu en train de surveiller avec insistances des véhicules à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue de Lyon. Repéré, l'individu s'est enfui en insultant la police, avant d'être interpellé plus loin. Il a alors harangué les personnes présentes autour de lui pour leur demander d'attaquer les forces de l'ordre. Plusieurs individus ont alors lancé des projectiles sur les policiers qui ont répliqué à coup de grenades lacrymogènes. Le mineur de 17 ans a été arrêté et placé en garde à vue pour incitation à l'émeute.