Un policier lyonnais, habitant en Isère, a été mis en examen pour viols sur mineurs. Il est soupçonné d'avoir violé les filles de son ex-compagne. Des films ont été retrouvés.

Lundi, un policier lyonnais, domicilié dans le nord de l'Isère a été placé en garde à vue selon Le Dauphiné. Cet homme est soupçonné d'avoir violé les deux filles de sa compagne, aujourd'hui âgées de 13 et 11 ans. L'une d'elles s'est confiée à un adulte de son collège qui a fait un signalement entraînant l'enquête de police.

Les deux jeunes filles ont été entendues par les enquêteurs, expliquant avoir été violées durant ces deux dernières années. Leur mère, auditionnée a de son côté porté plainte contre son ex-compagnon. L'homme filmait les viols et les vidéos ont pu être retrouvés selon une source judiciaire et il aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de sa garde à vue. Il a été déféré mercredi au palais de justice de Grenoble et placé en détention à l'isolement dans une prison de la région.