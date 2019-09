Tentative de meurtre d’une octogénaire à Lyon : ce que l'on sait

Une femme âgée de 88 ans a été retrouvée très grièvement blessée et à moitié dévêtue mardi à Saint-Fons.

Il était près de 4h du matin mardi à Saint-Fons, quand une personne a appelé la police. Elle venait de trouver dans le hall d'un immeuble une femme de 88 ans dont le pronostic vital était engagé. La victime n’était vêtue que d’une veste et d’un chemisier. Ses autres vêtements, tachés de sang et d’excréments et ses chaussures étaient éparpillés sur le sol à proximité d’elle. La victime était inaudible, souffrant de multiples traumatismes et fractures à la tête et aux côtes (ITT de 30 jours).

Depuis, un Saint-foniard de 24 ans déjà connu des services de police (14 antécédents) a été arrêté. Mardi toujours, ce suspect était découvert sur la voie publique, blessé au front, les mains couvertes de sang. Il tenait des propos inquiétants “J’ai fait une connerie, j’ai tué quelqu’un dans l’allée d’en face”. Mais les recherches menées par la police se révélaient infructueuses. Son domicile a alors été perquisitionné et a permis la découverte des vêtements tachés de sang, qu’il portait au moment des faits.

En garde à vue, le Saint-foniard a reconnu avoir frappé la vieille dame à coups de poing sans raison, après avoir consommé des médicaments et de l’alcool. Il a nié toute tentative de viol (absence de lésions vaginales et annales sur la victime) mais a reconnu avoir déshabillé partiellement la victime.

L’exploitation des vidéosurveillances de la ville de Saint-Fons confirmait la présence du mis en cause à 01h34 sur la voie publique à proximité de la victime qui promenait son chien. Le suspect va être présenté au parquet ce jeudi en vue d’une ouverture d’information pour “tentative d’homicide volontaire”.