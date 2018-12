Rhône : rentrée chez elle après un accident, elle meurt de ses blessures

Une femme âgée de 58 ans est rentrée chez elle après un accident de la route survenu à Givors ce mercredi. Prise de violentes douleurs dans la nuit, elle a succombé de ses blessures.

Ce mercredi vers 19h05, un accident de la route a eu lieu rue des Tuileries à Givors entre deux véhicules dont l’un prenait la fuite. Dans le second véhicule, la conductrice âgée de 58 ans rentrait chez elle sans faire appel aux pompiers. Dans la nuit, elle était prise de violentes douleurs et perdait connaissance. Transportée à l’hôpital Lyon Sud, elle succombait à ses blessures ce jeudi matin. Il apparaissait lors de l’autopsie qu’elle avait été victime lors de l’accident d’un traumatisme abdominal ayant entraîné la perforation de plusieurs organes vitaux, cause du décès. Après enquête, les policiers ont pu retrouver le véhicule Renault Master qui avait pris la fuite et identifier les propriétaires. Ils reconnaissaient avoir eu un accident de la circulation, mais niaient le délit de fuite. Il s’agit de deux habitants de Givors âgés de 31 et 23 ans. Ils vont être présentés au parquet ce vendredi pour “homicide involontaire par conducteur de véhicule et délit de fuite”.