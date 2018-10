Rhône : la police utilise un DIVA pour arrêter un automobiliste et son SUV

A Saint-Bonnet-de-Mure la police a utilisé un DIVA (et non une), pour arrêter un automobiliste qui refusait d’obtempérer.

DIVA pour Dispositif d’intervention des véhicules automobiles. Plus efficace et maniable qu'une herse, cette barre en plastique crève les pneus des véhicules et les force à s'arrêter. Populaire aux États-Unis sous le nom de "stop stick", DIVA commence à se démocratiser en France.

Dans le Rhône, à Saint-Bonnet-de-Mure, le dimanche 14 octobre vers 1h30 du matin, un équipage tombe sur un automobiliste au volant d'un Range Rover Evoque. L'homme originaire de Vénissieux est visiblement en état d'ébriété. Il refuse d'obtempérer aux injonctions des policiers et tente même de les percuter avec son SUV. 3 kilomètres plus loin, des policiers déploient le fameux DIVA qui parvient à arrêter l'automobiliste. L'homme a reconnu les faits, il sera présenté au parquet aujourd'hui.