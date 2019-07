Près de Lyon : ivre, il écrase volontairement un adolescent de 15 ans

Ce samedi, deux hommes ont été interpellés alors qu'il venait de frapper et d'écraser deux adolescents venus leur demander de baisser le son de leur voiture.

Samedi soir après minuit, deux Vaudais d'une quarantaine d'années ont été arrêtés rue Oreste Zenezini. Les deux mis en cause, en état d’ivresse, écoutaient de la musique très forte à bord d’un véhicule stationné sur une aire de jeux pour enfants. Deux mineurs âgés de 15 et 16 ans se portaient auprès d’eux pour leur demander de faire cesser le tapage. L'un des deux hommes a alors giflé le mineur de 16 ans, puis a démarré en trombe et a écrasé le jeune de 15 ans qui se retrouvait coincé sous le véhicule. L’autre mineur a alors réussi à couper le moteur et à s’emparer des clés du véhicule. Plusieurs personnes du quartier sont intervenues pour arrêter les deux mis en cause. L’un d'eux des deux suspects a nié sa présence dans la voiture au moment des faits tandis que l’autre a nié les faits. Ils ont été présentés au parquet ce dimanche en vue d’une ouverture d’information pour “tentative d’homicide et conduite sous l’empire d’un état alcoolique”. Le jeune homme écrasé a reçu 60 jours d’ITT.