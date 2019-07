Près de Lyon : il tue sa femme à coups de marteau puis se pend

Un homme de 43 ans a été retrouvé pendu dans son jardin à Vaulx-en-Velin la semaine dernière, tandis que le corps de sa femme gisait dans la cuisine de la maison familiale.

Un homme de 43 ans a été retrouvé pendu dans son jardin la semaine dernière à Vaulx-en-Velin. Il était encore en vie à l'arrivée des secours et est décédé quelques jours plus tard à l'hôpital. Dans la maison familiale, le corps de son épouse a été retrouvé sans vie, le crâne fracassé à coups de marteau, rapporte Le Progrès. Selon les premiers éléments, le mari aurait tué sa femme avant de mettre fin à ses jours. Les secours ont retrouvé les deux filles du couple, âgées de 4 et 10 ans, dans la maison. Selon le quotidien, elles n'auraient pas assisté au meurtre. Elles ont été prises en charge par les services hospitaliers. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame.