Lyon : une fraude de 8 millions d’euros à l’aide à l’emploi

En moins de deux ans, plus de huit millions d’euros auraient été détournés dans une fraude sans précédent. Plusieurs sociétés auraient demandé des aides à l’emploi à l’Agence de service et de paiement, avec des conditions irrecevables. La brigade financière de Lyon a enquêté pour « escroquerie en bande organisée ».

La brigade financière de la direction inter-régionale de police judiciaire de Lyon a silencieusement enquêté sur une éventuelle fraude auprès de l’Agence de service et de paiement (ASP). Cet organisme et payeur public contribue à la mise en place des politiques européennes, nationales et locales. En 2017, l’ASP disposait d’un budget de presque 21 milliards d’euros pour venir en aide aux sociétés, notamment avec les aides à l’emploi. Au total, pas moins de huit millions d’euros pour l’aide à l’emploi auraient été délivrés à des sociétés. Le hic ? La brigade financière de Lyon émettait alors quelques doutes quant à la véracité des emplois nécessitant l’aide. Selon Le Progrès, l’enquête a débuté alors que la police souhaitait vérifier la réalité des activités de plusieurs sociétés lyonnaises travaillant dans le domaine des soins et de la beauté. Après approfondissement, les enquêteurs ont découvert une multitude de sociétés dont ils remettaient même en cause l’existence. Toujours selon Le Progrès, un entrepreneur de 46 ans a été mis en examen et incarcéré depuis novembre 2017. Il est soupçonné d’avoir tenu un rôle majeur dans cette éventuelle fraude. Ses plusieurs demandes de remise en liberté ont toutes été refusées.