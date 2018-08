Lyon : un SDF arrêté après s'être fait passer pour un policier

Dans la rue Challemel-Lacour ce samedi soir, l'homme prétendait être un policier en civil et était muni d'un pistolet en plastique.

Un SDF de 33 ans affirmait aux passants avoir une arme de poing à la ceinture et être un policier en civil. En réalité, il s'agissait d'un pistolet en plastique, relate Le Progrès. À 22 h 20 ce samedi soir, dans la rue Challemel-Lacour à la frontière entre le 7e et le 8e arrondissement, l'homme a été interpellé par la police. Sur lui, les policiers ont également retrouvé des clés de voiture et une montre qui ne lui appartenait pas. Son interpellation a permis aux policiers de constater que le prévenu faisait l'objet d'une fiche de recherche pour un précédent délit. Pour effectuer une peine précédente de trois mois, il a été incarcéré.