Lyon : un jeune homme agressé au tesson de bouteille quai de Saône

Alors qu’il s’amusait avec des amis quai de Saône, un jeune homme a été agressé avec un tesson de bouteille vendredi dernier.

Un groupe de jeunes s'amusait sur le quai de Saône ce vendredi quand un jeune homme de 19 ans est venu se mêler à la fête, troublant visiblement l’euphorie de ce soir d'été, selon Le Progrès. Se sont ensuivies des insultes et des menaces. Un jeune homme a alors essayé de calmer les choses avant d'être menacé par l'individu de 19 ans. Une rixe a éclaté entre les deux hommes. Le jeune du groupe a paré un premier coup de bouteille de verre avant de recevoir un coup de tesson à la gorge en dessous de la joue, entre le bas de l'oreille et la gorge, précise le quotidien.

L'agresseur a été interpellé sur place et jugé ce lundi en comparution immédiate. Il a reconnu les faits et s'en est excusé. Il a été condamné à quatre mois de prison ferme et huit mois avec sursis et mise à l'épreuve.