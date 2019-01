Lyon : trois pickpockets arrêtés, puis laissés libres

Trois pickpockets qui avaient tenté de voler des smartphones ont été arrêtés vendredi 18 janvier à Lyon.

Vendredi 18 janvier, deux individus ont volé le téléphone portable d'un jeune homme dans la poche de son pantalon dans le 1er arrondissement de Lyon. Filmés par les caméras de vidéo-protection de la ville, ils ont été repérés par les policiers. Lorsque les forces de l'ordre se sont approchées d'eux, ils ont jeté le smartphone volé sous une voiture. Interpellés, les deux individus ont déclaré être mineurs et âgés de 15 et 16 ans. L'un d'eux était déjà connu pour deux antécédents judiciaires. Ils ont nié les faits. Présentés au parquet samedi, ils ont été laissés libres avec ouverture d’information.

Plus tard, le même jour vers 14h30, un mineur de 15 ans, connu pour 15 antécédents judiciaires, a été interpellé place Gabriel Péri dans le 7e arrondissement de Lyon. Plus tôt, il avait tenté de dérober le téléphone portable d'une jeune femme qu'elle gardait dans sa poche. L'un des amis de la victime avait surpris le pickpocket et prévenu la police. Le mineur était en possession d'une barrette de résine de cannabis, il a reconnu les faits. Présenté au parquet ce samedi, il a été laissé libre avec ouverture d'information.