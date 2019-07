Lyon : refusant de s'arrêter, il fuit pendant 2km et percute une voiture

Un homme a été arrêté dimanche après une course-poursuite de deux kilomètres avec la police dans le centre de Lyon.

Dimanche, après avoir commis une infraction au volant de sa voiture à hauteur de la rue Auguste Comte, un Lyonnais de 24 ans a été interpellé, non sans difficultés, rue Sala dans le 2e arrondissement. Entre la première infraction et son arrestation, il avait parcouru 2 km devant les policiers et avait accidenté la voiture d'une automobiliste. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits. Il va être présenté au parquet ce mardi pour “refus d’obtempérer, mise en danger de la vie d’autrui et défaut de maîtrise”.