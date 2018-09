Lyon : le logement de Memphis Depay cambriolé pendant le match OL-Nice

Alors que l'OL s'inclinait pour la deuxième fois de la saison, face à Nice, le logement de l'attaquant Memphis Depay a été la cible d'un cambriolage. Un préjudice de près d'1,5 million d'euros selon une source proche du dossier interrogée par l'AFP.

Coup dur pour l'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais. Ce vendredi soir pendant le match OL-Nice au Groupama Stadium de Décines, son logement a été cambriolé. Un montant de 1,5 million d'euros est évoqué par une source proche du dossier interrogée par l'AFP, mais n'a pas été confirmé par la police, chargée d'évaluer les préjudices de ce vol. Les cambriolages chez les joueurs de football se font de plus en plus fréquents, notamment à Marseille où dix joueurs ont été cambriolés, le dernier en date s'étant déroulé le 5 août au domicile de Dimitri Payet. Près de Lyon, la maison de l'ex-joueur de l'OL Michel Bastos avait également été dévastée par des cambrioleurs pour un préjudice estimé à 50 000 euros. Le joueur avait également, quatre ans plus tôt, été victime d'un home jacking.