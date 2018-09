Lyon : la police remonte les clients pour trouver les dealers albanais

Après plus de quinze jours d'audition de consommateurs de drogue, la police de Lyon est parvenue à remonter jusqu'aux dealers.

Un dealer de 27 ans a été interpellé à Lyon le 17 septembre par les services de police. Entre le 1er et le 17 septembre, les enquêteurs ont auditionné plusieurs consommateurs de drogue, leur permettant d'identifier les vendeurs d'origine albanaise. L'un d'eux a été interpellé lors d'une transaction, une perquisition à son domicile a permis de découvrir 0,5 gramme d’héroïne et 2 grammes de cocaïne. Un faible butin, mais son stock était caché ailleurs. C'est dans les parties communes de sa résidence que la police a pu découvrir 102 grammes d'héroïne conditionnés en sachets plastiques. D'autres perquisitions chez l'un de ses complices ont permis de mettre la main sur 168 grammes d'héroïne. L'homme de 27 ans a reconnu les faits et admis se livrer à la vente de stupéfiants. Il sera présenté au parquet ce vendredi.